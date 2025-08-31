Zigana’da Şenlikte Sporcular Gösteri Yaptı

ŞENLİK GERÇEKLEŞTİ

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde 13. Lames Bilim Kültür ve Sanat Şenliği gerçekleşti. Zigana Doğa Okulu, Zigana Köyü Muhtarlığı ve Zigana Köyü Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle “Gümüşhane’nin şampiyon sporcuları buluşuyor” temasıyla düzenlenen şenlikte sporcular gösteri sundu. Kemençe eşliğinde horon oynayan katılımcılara farklı ikramlar yapıldı.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada şenliğin amacının köy halkını bir araya getirmek ve Zigana’yı tanıtmak olduğunu belirtti. Zigana coğrafyasının değerinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Baruş, bu yılki şenliğin temasının başarılı sporcular üzerine oluşturulmasının oldukça önemli olduğunu kaydetti. Şenliğe, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Torul Kaymakamı Koray Çelik, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, sporcular ve çeşitli vatandaşlar katıldı.