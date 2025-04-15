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Zigana Dağı Geçidi’nde Heyelan Tehlikesi Var

HEYELAN TEHLİKESİ SÜRÜCÜLERİ TEDİRGİN EDİYOR

Gümüşhane ile Trabzon illerini birbirine bağlayan Zigana Dağı Geçidi’ndeki heyelan tehlikesi, sürücülerin endişe duymasına neden oluyor. Yola devrilen otomobil büyüklüğündeki kayaların temizlenmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yamaçlarda asılı şekilde duran kayalar, yoldan geçen az sayıdaki sürücü üzerinde korku yaratıyor. Yeni Zigana Tüneli’nin tamamlanması sonrası alternatif bir yol haline gelse de bu geçit, hala sürücüler tarafından tercih ediliyor.

TURİSTLER İÇİN GÜZERGAH OLARAK KULLANILIYOR

Zigana Dağı Geçidi, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için önemli bir güzergah oluşturuyor. Doğa manzarası ve turizm alanlarına kolay ulaşım imkanı sağlaması, bu yolu cazip kılıyor. Ancak, devam eden heyelan tehlikesi büyük bir faciaya yol açma riski taşıyor. Yolcu ve yol güvenliğini sağlamak için Karayolları ekipleri, gece gündüz yorulmadan çalışıyor.

KAYALARIN BÜYÜKLÜĞÜ RİSKİ ARTIRIYOR

Yol güzergahında bulunan ve kopma riski taşıyan toprak ve kaya parçaları sürücülerin tedirgin olmasına neden oluyor. Ekipler, yola düşen kayaları temizlemekte olsa da, kayaların büyüklüğü olası bir facianın boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Zigana Dağı Geçidi’ndeki bu durum, hem sürücülerin hem de bölge halkının endişelerini artırıyor.

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