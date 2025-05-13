Zihinsel Engelli Genç Yangın Çıkardı

İNEGÖL’DE YANGIN ÇIKARDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir zihinsel engelli genç, bir iş yerinin önündeki plastik kasaları ateşe vererek yangın çıkardı. Olay, iş yeri sahibinin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

OLAYIN DETAYLARI

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’ndeki bir bakkalda gerçekleşti. Zihinsel engelli olduğu belirtilen Burak Y. (25), bir bidon içindeki benzini bakkalın önündeki plastik kasalara dökerek ateşe verdi. Alevleri gören iş yeri sahibi, zamanında su ile müdahalede bulunarak yangının büyümesini engelledi.

POLİS EKİPLERİ GÖREVE DAVET EDİLDİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yeri ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.