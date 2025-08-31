Zihinsel Engelli Halil Abay Kayboldu

KAYIP HALİL ABAY İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan zihinsel engelli 15 yaşındaki Halil Abay için arama çalışmaları başlıyor. Pamukkale ilçesinin Gölemezli Mahallesi’nde yaşayan Halil Abay, 29 Ağustos’ta saat 13.00 sıralarında evden çıktığından itibaren kendisinden haber alınamadı. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine jandarma, AKUT, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Arama çalışmalarında ekipler, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlara göre kayıp Halil Abay’ın, 29 Ağustos’ta saat 14.42’de Tepeköy Muhtarlık binası önünden ve 17.09’da Yenicekent sapağı-Buldan yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun önünden geçtiği belirlendi. Abay’ın Sarayköy yönüne doğru yaya olarak ilerlediği tespit edildi. Halil Abay için gerçekleştirilen arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.