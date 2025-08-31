Haberler

Zihinsel Engelli Halil Abay Kayıp

HALİL ABAY İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iki gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan zihinsel engelli Halil Abay (15) için acil arama çalışmaları başlatıldı. Gölemezli Mahallesi’nde yaşayan Halil Abay, 29 Ağustos’ta saat 13.00 sıralarında evini terk ettikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENİYOR

Arama çalışmalarının yanı sıra bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları da detaylı bir şekilde incelendi. Elde edilen verilere göre, Halil Abay’ın 29 Ağustos’ta saat 14.42’de Tepeköy Muhtarlık binası önünden ve 17.09’da Yenicekent sapağı-Buldan yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun önünden geçtiği tespit edildi. Kayıtlarda, Abay’ın Sarayköy istikametine doğru yürüyerek ilerlediği görülüyor. Yetkililer, arama çalışmalarıyla ilgili güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

