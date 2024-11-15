Zihinsel Engelli Kadına Yapılan Saldırı

MARİNLERİ ENGELEMEK İÇİN ADIMLAR ATILDI

Mardin’in Ömerli ilçesinde zihinsel engeli bulunan yüzde 52 engelli Elif Ö., 2 yıl önce sosyal medya üzerinden Afyonkarahisar’da yaşayan Ramazan Ö. ile tanıştı. Aralarındaki ilişki bir süre sonra Ramazan Ö.’nün ‘Birlikte kaçıp evlenme’ teklifleriyle devam etti. Elif Ö., ‘Engelliyim, ailem izin vermez’ yanıtını verdikten sonra Ramazan Ö. tarafından ailesine zarar vermekle ve mesajlarını yaymakla tehdit edildi.

AİLE, TEHDİTLERDEN KAÇMAK İÇİN TAŞINDI

Bu durum üzerine Elif Ö.’nün ailesi, 2023 Aralık ayında İzmir’e göç etmeye karar verdi. Ramazan Ö., ailenin İzmir’de yaşadığı adresi buldu ve Mart 2024’te Elif Ö.’yü çöp atmaya çıktığı sırada kaçırdı. Daha sonra, Elif Ö. çarpı scüreçten geçirerek Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan Yukarı Otluk köyüne götürüp cinsel saldırıda bulundu.

Ramazan Ö., resmi olarak Afyonkarahisar Evlendirme Dairesi’nde nikah kıydı. Elif Ö., fiziksel şiddet gördükten sonra ailesinin yanına geri döndü. Bunun üzerine Elif Ö.’nün ailesi, avukatları aracılığıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Müvekkilinin durumu ile ilgili olarak “Evlenemez raporuna rağmen nikah kıyılmış” açıklaması yapıldı.