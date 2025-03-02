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Zihinsel Engelli Özbek, Bakım Evinde Hayatını Kaybetti

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İZMİR’DE TRAJİK OLAY

İzmir’de 19 yaşındaki zihinsel engelli Sudenaz Özbek, nefes borusuna yemek kaçması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiriyor. Torbalı ilçesinin Özbey Mahallesi’nde yer alan bir bakımevinde meydana gelen bu olay, Sudenaz Özbek’in kahvaltı yaparken yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu ortaya çıktı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Özbek’e, bakımevi çalışanları tarafından hemen ilk müdahale yapıldı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte, Sudenaz Özbek hızlıca Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak burada, doktorların tüm müdahalesine rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Sudenaz Özbek’in cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

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