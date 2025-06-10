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Zihinsel Engelli U.S. Bulundu, Sağlığı İyi

KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ VATANDAŞ BULUNDU

Kastamonu’da kaybolan zihinsel engelli birey, jandarma ekipleri tarafından başarıyla bulundu. Merkeze bağlı Gülef köyünde yaşayan zihinsel engelli U.S., 7 Haziran’da öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. U.S.’den haber alamayan ailesi, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Jandarma Arama Kurtarma timleri, arama kurtarma köpeği ekipleri ve asayiş komando timi, kaybolan kişiyi bulmak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, U.S., akşam saatlerinde köye yaklaşık 3 kilometre mesafede bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde, U.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve aileye teslim edildi.

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