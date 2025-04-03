Zihinsel Engelli Vatandaş Uçurumdan Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Manisa’nın Selendi ilçesinde zihinsel engeli bulunan bir vatandaş, uçuruma düşerek yaralandı. Olay, Bekirağalar Mahallesi’nde meydana geldi.

YARALIYI KURTARMA ÇALIŞMALARI

Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Kamil Filiz isimli zihinsel engelli vatandaş, Pattat Deresi mevkiinde yürürken ayağının kayması sonucu 3 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen yardıma çağırdı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILMA VE GÖZETİM ALTINA ALMA

Kurtarma çalışmaları sırasında halat yardımıyla yaralı Filiz, olay yerinden çıkarılarak Selendi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan vatandaş, tedbir amaçlı olarak hastanede gözetim altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.