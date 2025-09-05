Zile’de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

YANGININ BAŞLANGICI VE NEDENİ

Tokat’ın Zile ilçesindeki ağaçlık alanda beklenmedik bir yangın meydana geldi. Fırtıman mezrası ile Saraç köyü civarında, henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanlar, uzaktan bile görülebiliyor.

EĞİTİM VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi. İhbar sonrası çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri aksiyon alarak bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahale etme çabaları sürerken, dumanlar havadan da dron ile görüntülendi. Şu anda ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.