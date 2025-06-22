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Zile’de Ahşap Ev Yandı. İtfaiye Geldi

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde, saat 23.00 sıralarında bir yangın çıktı. Hatun Gökduman’a ait 2 katlı ahşap evin çatısında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, hızla tüm evi sardı.

KÖY SAKİNLERİ DURUMU BİLDİRDİ

Yangını fark eden köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa süre içinde yangını söndürdü, ancak ev kullanılmaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma, yangınla ilgili olarak gerekli incelemeleri başlattı. Yangının nedenine dair detayların araştırılması hedefleniyor.

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