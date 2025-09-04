Zile’de Düğünde Havaya Ateş Açıldı

DÜĞÜNDE TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Büyüközlü köyünde gerçekleştirilen bir düğün sırasında, pikap kasasında halay çekenlerin havaya ateş açması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Düğün, eğlenceli anların yanında tehlikeli durumlara da sahne oldu.

Düğün merasiminde, yöresel kıyafetler giymiş erkekler, bir pikabın kasasında oyun havası eşliğinde halay çekti. Eğlencenin ortasında, bazı gençlerin silahlarını çıkararak havaya ardı ardına ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı. O anlarda, çevredeki vatandaşların eğlenceye devam etmesi dikkat çekiyor.