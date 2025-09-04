Haberler

Zile’de Düğünde Havaya Ateş Açıldı

DÜĞÜNDE TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Büyüközlü köyünde gerçekleştirilen bir düğün sırasında, pikap kasasında halay çekenlerin havaya ateş açması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Düğün, eğlenceli anların yanında tehlikeli durumlara da sahne oldu.

Düğün merasiminde, yöresel kıyafetler giymiş erkekler, bir pikabın kasasında oyun havası eşliğinde halay çekti. Eğlencenin ortasında, bazı gençlerin silahlarını çıkararak havaya ardı ardına ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı. O anlarda, çevredeki vatandaşların eğlenceye devam etmesi dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

29 Aile Adalet İçin Eylem Yaptı

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 29 kişinin aileleri, adalet talebiyle belediye önünde eylem düzenledi ve sorumluların hesap vermesini istedi.
Haberler

Halk Sağlığı Etkinlikleri Yapıldı

Halk Sağlığı Haftası'nda Kayseri Kalesi, kanserle mücadeleyi simgeleyen mor ışıklarla donatıldı. Etkinliklerde tütünle mücadele, erken teşhis ve sağlıklı yaşam konuları anlatılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.