Zile’de Hayvana Eziyet Edene Soruşturma başlatıldı

OLAYA DAİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tokat’ın Zile ilçesinde küçükbaş hayvana eziyet eden bir birey hakkında soruşturma süreci başlatıldı. İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde yaşayan A. A., bilinmeyen nedenlerden dolayı bir küçükbaş hayvana şiddet uyguladı. Bu şiddet anının sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Zile Kaymakamlığı hızlı bir şekilde harekete geçti. Jandarma ekipleri, olayın failliğinin A. A. olduğunu belirledi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Zile Kaymakamlığı, konuya ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sosyal medyada yayınlanan bir koyuna eziyet görüntüleri ile ilgili 13.03.2025 günü saat 22.30 sıralarında kaymakamlığımıza ulaşan bir ihbar doğrultusunda yapılan araştırmalar neticesinde, ilçe jandarma komutanlığına bağlı birimler tarafından olayı gerçekleştiren kişinin ilçemiz Şeyhköyünde yaşayan A. A. olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığına bilgi verilerek adli tahkikata başlanmış olup gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygılar duyurulur” ifadelerine yer verildi.