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Zile’de Kaza, 3 Yaralı Bulundu

KAZA DETAYLARI

Tokat’ın Zile ilçesinde yaşanan kazada aynı aileden üç kişi yaralandı. Olay, saat 17.00 sularında Karayün Belen mevkiinde gerçekleşti. Gelen bilgiler doğrultusunda, B.K.D. yönetimindeki 06 ZAG 68 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sebebiyle kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda sürücü ile araçta bulunan B.D. ve B.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

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