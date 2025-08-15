Zile’de Kaza, Üç Can Aldı

KAZA VE KAYIPLARIN DETAYLARI

Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Şeymanur ve Emrah Çelik çifti ile 2 aylık kızları Elanur Çelik yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Elifnur Çelik de hayatını kaybetti. Kaza, 8 Ağustos’ta Karayün mevkisi Çekerek-Zile kara yolunda gerçekleşti. Emrah Çelik yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte ilerleyen Özgür Sepetçi’nin kullandığı araçla çarpıştı.

EHLİYET EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayın haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Emrah Çelik ile eşi Şeymanur Çelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı durumda bulunan 2 aylık bebek Elanur Çelik ile 3 yaşındaki Elifnur Çelik, akrabaları Döndü Polat ve diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Elanur Çelik ve Döndü Polat, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞIR YARALI ELİFNUROVA YENİDEN MÜDAHALE

Kazanın ardından ağır yaralanan Elifnur Çelik, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı. Ancak ne yazık ki Elifnur Çelik, yapılan tüm müdahale ve çabalara rağmen yaşamını kaybetti. Bu trajik kaza, ailede büyük bir kayıp yaratarak, Zile halkını derin bir üzüntüye boğdu.