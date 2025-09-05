Haberler

Zile’de Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Zile ilçesinde meydana gelen orman yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın, ilçeye bağlı Saraç köyü Fırtıman mezrasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

EĞİTİMLİ EKİPLER GÖREVE KOYULDU

Vatandaşların yangın ihbarının ardından bölgeye hızla ekipler gönderildi. Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte Özel İdare, Zile ve Turhal Belediyeleri’ne bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin, yaklaşık 3 saat süren yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

