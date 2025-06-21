Zile’de Otomobil Palete Çarptı, Yaralı

KAZA ANINDA OTOMOBİL TAKLA ATTIKTAN SONRA TARLAYA SAVRULDU

Tokat’ın Zile ilçesinde, market önünde yer alan palete çarpan otomobilin tarla içerisine savrulması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Zile yönünden Turhal istikametine doğru seyir eden A.E. yönetimindeki 60 AGZ 898 plakalı aracın, Zile-Turhal Karayolu’nun 3. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti.

OTOMOBİLİ TARLAYA SAVURAN ÇARPMANIN ETKİLERİ

Palenin çarpmasıyla otomobil takla atarak tarla içerisine uçtu. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Yaralı sürücü A.E., Zile Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Kazaya dair detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.