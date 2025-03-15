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Zile’de Tescilsiz Motosiklet Denetimleri Sürüyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tokat’ın Zile ilçesinde kask ve abartılı egzoz denetimleri sürerken, tescilsiz motosikletler otoparklara çekiliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, özellikle tescilsiz ve plakasız motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı.

TESCİLSİZ MOTOSİKLETLER ÇEKİLİYOR

Denetimlerin bir parçası olarak, tescili yapılmamış olan motosikletler otoparklara çekilirken, yetkililer halkın huzuru ve güvenliği için bu uygulamaların sürmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, kask kullanımı ve abartılı egzoz konusunda sıkı kontrollerin devam edeceği vurgulanıyor.

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