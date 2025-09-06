Zile’de Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

ZİLE’DE YANGIN ÇIKTI

Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen bir yangın, ev ve samanlığın kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, Güblüce köyünde Hüseyin İrez’e ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple başladı.

VAKİT KAYBETMEDEN MÜDAHALE

Yangın, hızla İrez’e ait eve de sıçradı. Olayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, Zile Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.