Haberler

Zile’de Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

ZİLE’DE YANGIN ÇIKTI

Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen bir yangın, ev ve samanlığın kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, Güblüce köyünde Hüseyin İrez’e ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple başladı.

VAKİT KAYBETMEDEN MÜDAHALE

Yangın, hızla İrez’e ait eve de sıçradı. Olayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, Zile Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Menteşe’de Takla Atan Araçta Sürücü Öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olaydan sonra sağlık ekipleri, adamın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Haberler

A Milli Takım, İspanya’ya Saygı Duyuyor

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler, İspanya ile yapılacak maç öncesi saygı duyduklarını ancak kazanmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Hedefleri Dünya Kupası'na katılmak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.