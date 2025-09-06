Haberler

Zile’de Yangın, Ev Ve Samanlık Yandı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Tokat’ın Zile ilçesinde bir yangın meydana geldi ve bu olay sonucunda hem bir ev hem de bir samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, Güblüce köyünde Hüseyin İrez’e ait olan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangın kısa süre içerisinde İrez’e ait olan eve sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 1 saat süren bir müdahalede bulundu. Yapılan çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak ne yazık ki yangın sonrası hem ev hem de samanlık kullanılamaz hale geldi.

