Zile’deki Traktör Kazasında Can Kaybı

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Tokat’ın Zile ilçesinde, bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 72 yaşındaki sürücü Nihat Yahşi’nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, Zile ilçesi Bayırköy civarında meydana geldi. İddialara göre, uçuruma devrilen traktörün altında kalan Yahşi olay yerinde can verdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yol kenarında gerçekleşen kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 60 AH 676 plakalı traktörün devrildiğini ve sürücünün traktörün altında kaldığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri neticesinde Nihat Yahşi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.