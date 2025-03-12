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Zile’deki Yangında Samanlık Ve Traktör Zarar Gördü

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Tokat’ın Zile ilçesinde yer alan Alayurt köyünde meydana gelen yangın, gece saatlerinde gerçekleşti. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

VATANDAŞLARIN İHBARIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Tahsin Akın’a ait bir samanlıkta yangın çıktığını gören köy sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

ZEDELENEN MALZEMELER VE MÜDAHALE

Yangın sırasında samanlık ve bir traktör tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, çevredeki binalara sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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