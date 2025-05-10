Zile Kalesi, Tarihi Önemli Bir Merkez

ZİLE KALSI ÜZERİNE KAZILAR DEVAM EDİYOR

Zile Kalesi Antik Tiyatrosu Kazı Başkanı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekin, Zile’nin tarih boyunca önemli bir merkez olduğunu, kaçak kazıda ortaya çıkarılan mozaikle yeniden kanıtladıklarını ifade ediyor. Tekin, AA muhabirine, milattan önce 47’de Roma İmparatoru Julius Sezar’ın, Zela Savaşı sonrası ünlü “Veni, vidi, vici (Geldim, gördüm, yendim)” mektubunu Zile’de yazıp Roma’ya gönderdiğini hatırlatıyor.

KAZI ÇALIŞMALARI 2022’DEN BU YANA SÜRÜYOR

Zile Kalesi yakınlarındaki antik tiyatroda yürütülen kazıların, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle gerçekleştirildiğini belirten Tekin, çalışmaların 2022 yılından beri devam ettiğini aktarıyor. Zile’nin kadim ve zengin kültürel mirasa sahip önemli bir yerleşim olduğunu vurgulayan Tekin, “Zile’nin tarihine baktığımızda buranın Hitit Dönemi’ne kadar uzandığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda söz konusu yerleşim, Hitit Dönemi’nde Anziliya, Antik Çağ’da Zela ve günümüzde ise Zile adıyla kadim geçmişini yaşatmaya devam ediyor.” diyor.

Kaçak kazıda bulunan mozaikle ilgili bilgileri aktaran Tekin, mozaikin antik tiyatro kazı çalışmalarına yaklaşık 200 metre mesafede bulunduğuna dikkat çekiyor. Tekin, “Bu mozaiğin, Zile’nin aşağı şehrindeki kalıntılarla ilgili olması gerekiyor. Zile’nin, antik tiyatrosu, kalesi, basamaklı tüneli, kaya mezarı ve günümüzdeki uzantısı olan Sakaia Festivali ile Antik Çağ’da önemli bir merkez olduğu bilinmektedir. Kaçak kazıda med tarafında ortaya çıkan mozaik de bu gerçeği bir kez daha teyit etmektedir. Mozaikle ilgili detaylı bir değerlendirme henüz yapılmadı ancak mozaiğin Roma Dönemi’ne tarihlenmiş olduğunu belirtiyoruz. Ayrıca mozaikte yer alan ‘tyrphe’ kelimesinin rahat yaşam ve lüksü sembolize ettiğini söyleyebiliriz. Kazı çalışmaları, mozaiğin olduğu alanın genişletilmesiyle Zile’nin tanıtılması ve turizme kazandırılması açısından önemli bir unsur oluşturacaktır.” şeklinde konuştu.