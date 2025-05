Zilhicce Ayı Tırnak Kesilmez

ZİLHİCCE AYI VE TIRNAK KESİMİ

Zilhicce ayı, İslam dünyası tarafından ilgiyle araştırılan ve merak edilen zaman dilimlerinden birisidir. Özellikle bu ayda tırnak kesmenin uygun olup olmadığına dair sorular öne çıkıyor. Ümmü Seleme radıyallahu anhâ’dan gelen rivayete göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemiştir: “Kimin kesecek kurbanı varsa, zilhicce ayının hilâli girince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şey kesmesin.” (Müslim, Edâhî 42. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Dahâyâ 3).

Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile terim edilen dönemin, hac ayı olarak bilinen Zilhicce’nin ilk on gününe işaret ettiği kabul edilmektedir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 31/148). Zilhicce’nin ilk on gününün fazileti, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından “Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” şeklinde belirtilmiştir. Sahabîlerin, “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?” diye sorduğunda, Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de.” demiştir. Fakat malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan ve şehit olup dönmeyen kimsenin cihadının bir başka üstünlüğü vardır. (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2438]; bkz. Buhârî, ?Îdeyn, 11 [969]).

HAC İBADETİ VE ZİLHİCCE’YE DAİR BİLGİLER

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti, hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, 2/459). Bu günlerde hac ibadetinin bazı menâsiklerinin gerçekleştirilmekte olduğu, bir kısmının da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde yapıldığı ifade edilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü, Kurban Bayramı’nın arefesinde tutulan oruç da faziletli bir ibadet olarak ön plana çıkmaktadır. (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]).