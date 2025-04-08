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Zilkade Ayı Ne Zaman Başlar?

ZİLKADE AYI HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Zilkade ayı, İslam takviminde haram aylardan biridir ve bu, savaşın ve kötülüğün yasaklandığı önemli bir zamanı ifade ediyor. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları bu haram aylardır. Zilkade ayı, 29 Nisan 2025 Salı günü başlayacak ve 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü sona erecek. Bu tarih aralığı, İslam takvimine göre önemli bir dönemdir.

ZİLKADE’YE DAİR TARİHSEL OLAYLAR

Zilkade ayında önemli olaylar yaşanmıştır. Hz. İbrâhim ile İsmâil’in Kâbe’nin temellerini yükseltmeleri, Hz. Mûsâ’nın denizden kurtulması ve Hz. Yûnus’un balığın karnından çıkışı gibi olaylardan bahsedilmektedir. Ancak bu rivayetlerin doğruluğunu kesin olarak kanıtlamak mümkün değildir. İbn Abbas’ın, “Mûsâ’ya otuz gece vade verdik” ayetindeki “otuz gece” bölümünü Zilkade ayı ile ilişkilendirdiği aktarılmaktadır.

İSLAM TARİHİNDE ZİLKADE’YE DÂİR ÖNEMLİ GELİŞMELER

İslam tarihinde Zilkade ayında gerçekleşen önemli olaylar arasında Hendek (Ahzâb) Gazvesi, Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve Benî Kurayza Gazvesi bulunuyor. Ayrıca, Umre Seferi, Umretü’l-kazâ ve Resûl-i Ekrem’in Meymûne bint Hâris ile evliliği gibi olaylar da bu aya aittir. Zilkade ayı, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın ortasında bulunduğu için bu dönemde nikah kıyılamayacağına dair inançların dinî bir dayanağı bulunmadığı ifade ediliyor.

ORUÇ VE MÜZİK KÜLTÜRÜ

Haram aylar olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında oruç tutmanın müstehap olduğu kabul ediliyor. Ayrıca, Türk dinî mûsikisinde bu aylarda hac ilahileri sıklıkla icra ediliyor ve haccı, Kâbe sevgisini ve bu konu üzerindeki hasretleri dile getiren eserler performans sergileniyor.

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