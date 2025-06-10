Zinav Kanyonu’nu 5 Bin Ziyaretçi Gezdik

KANYONU ZİYARET EDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yer alan Zinav Kanyonu, bayram tatili boyunca 5 bin kişinin ilgisini çekti. Ak Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Yolüstü köyü yakınlarındaki kanyonun güzelliklerini keşfetti ve Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci’den bilgi aldı. Aldemir, kanyonun Tokat turizmi için büyük bir önem taşıdığını belirtti.

DOĞA HARİKASI OLARAK TANITILACAK

Zinav Kanyonu’na daha fazla turist çekebilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Aldemir, “Burası sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda Tokat’ın turizmde parlayan yıldızı olmaya aday bir cevher. Bu güzelliği tanıtmak, korumak ve sürdürülebilir turizmle gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Zinav Kanyonu, Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyadan doğa severler için bir çekim merkezi olacak. Seyir terasları, kamp alanları ve yürüyüş yollarıyla bu alanı hem koruyacağız hem de tanıtacağız. Hep birlikte bu doğa harikasını dünyaya açacağız.” şeklinde konuştu.