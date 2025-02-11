Zincir Market Ürünleri İçin Fiyat Karşılaştırma Platformu

YENİ FİYAT KARŞILAŞTIRMA PLATFORMUNUN AÇILIŞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, zincir marketlerdeki yaklaşık 50 bin ürünün fiyatlarının tek bir platformda toplandığını belirtti. “http://marketfiyati.org.tr” adresi üzerinden vatandaşlar, marketlerdeki ürün fiyatlarını kolayca karşılaştırabiliyor. Bakan Kacır, paylaşımında “http://marketfiyati.org.tr Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun!” ifadelerine yer verdi.

PLATFORUMUN SUNDUĞU FAYDALAR

Bu yeni platform, tüketicilere birçok avantaj sağlıyor. Vatandaşlar, marketlerde bulunan 50 bine yakın ürünü tek bir yerden görerek fiyat karşılaştırması yapabiliyor. Erişim ise “http://marketfiyati.org.tr” adresi aracılığıyla oldukça kolay hale geliyor. Ayrıca, fiyatlar hakkında sağlanan şeffaf bilgi ile tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yapmaları hedefleniyor. Yeni fiyat karşılaştırma platformu, vatandaşların daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, farklı zincir marketlerdeki ürün fiyatları karşılaştırarak bütçelerine en uygun alımları gerçekleştirebiliyor.