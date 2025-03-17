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Zincirleme Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, hastaneye yaralı olarak kaldırılan 8 kişiden biri, Arif Çakır, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaza, Aydın-İzmir karayolu Ortaklar mevkiinde 16 Mart Pazar günü gerçekleşti.

KAZA ANI

Alınan bilgilere göre, Muhammet D. yönetimindeki 35 AER 285 plakalı otomobil, İzmir istikametine giderken, Ortaklar ilçesi çıkışında karşı yönden gelen Arif Çakır’ın kullandığı 09 TC 779 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Aynı zamanda seyir halindeki Çetin T. idaresindeki 09 AKR 108 plakalı araca da 35 AER 285 plakalı otomobil çarptı. Bu zincirleme kazada, sürücüler Muhammet D., Çetin T., Arif Çakır ile araçlarda yolcu olan M.A.D, A.A, Ö.T, M.B.T ve F.T yaralandı.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE

Kazada yaralıların bulunduğu yere sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araç içerisinde sıkışmış olarak bulundu ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılan Arif Çakır, hayati tehlikesi olmasına rağmen kurtarılamadı.

AİLEYE BAŞSAĞLIĞI

Hastanede hayatını kaybeden Çakır’ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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