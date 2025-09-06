Zinedine Zidane Fenerbahçe’ye Gelebilir

TRANSFER GÜNDEMİ

Zinedine Zidane, Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimali ile futbol dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak büyük başarılara imza atan Zidane’ın hayatı ve kariyerinin dönüm noktaları futbolseverlerin ilgi odağı oldu. Zinedine Zidane ile ilgili tüm açıklamalar haberin devamında detaylı bir şekilde yer alıyor.

FUTBOL KARIYERİ

Cezayir kökenli Fransız eski futbolcu ve teknik direktör olan Zinedine Zidane, Marsilya’nın La Castellane mahallesinde büyümüş ve futbol serüvenine mahalle takımı US Saint-Henri’de başlamıştır. 15 yaşında AS Cannes altyapısına katıldıktan sonra profesyonel kariyerine burada adım atmış, ardından Bordeaux ve Juventus’ta gösterdiği performansla dünya futbolunda önemli bir yere sahip olmuştur. Zidane, Juventus’tan 2001 yılında rekor bir transfer ücreti ile Real Madrid’e geçiş yapmıştır.

Fransa Milli Takımı’nın dikkate değer oyuncularından biri olan Zidane, 1998 Dünya Kupası finalinde Brezilya’ya attığı iki kafa golü ile Fransa’yı şampiyon yapmıştır. Ayrıca, 2000 yılında Avrupa Şampiyonu olan Fransa takımında da önemli bir rol oynamıştır. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevine yönelen Zidane, Real Madrid ile birçok önemli başarı yakalamıştır.

KİŞİSEL HAYATI VE TRANSFER GELİŞMELERİ

Zinedine Yazid Zidane, 23 Haziran 1972’de Fransa’nın Marsilya şehrinde doğmuş ve 2025 yılı itibarıyla 53 yaşına basacaktır. Futbol dünyasının efsane isimlerinden biri olarak öne çıkan Zidane, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde çok sayıda başarı elde etmiştir. Cezayir kökenli bir aileden gelen Zidane, Fransız ve Cezayir kültürlerinin izlerini taşıyan önemli bir futbol simgesidir. Ailesine büyük önem veren Zidane, evli ve dört çocuk babasıdır. Türk basınında çıkan bazı haberlere göre, Zinedine Zidane ile Fenerbahçe arasında maaş ve sözleşme şartları konusunda önemli bir mesafe kat edildiği söyleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, tarafların kısa süre içinde anlaşmanın detaylarını netleştirmesi bekleniyor.