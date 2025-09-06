Zinedine Zidane Fenerbahçe’ye Geliyor

ZİDANE’IN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Zinedine Zidane’ın ismi, Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe’nin gündeminde büyük yankı buluyor. Sarı-lacivertli ekip, Jose Mourinho’nun ardından yeni bir teknik direktör arayışı içerisinde iken, dünya futbolunun en tanınmış isimlerinden biriyle müzakerelere başlamış durumda. Bu konudaki detaylar haberin ilerleyen kısımlarında mevcut.

ZIDANE FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, kadroyu uluslararası başarılar kazanmış bir teknik direktöre emanet etme hedefi taşıyor. Bu noktada sıkça gündeme gelen Zinedine Zidane, kariyerinde Real Madrid ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 2 UEFA Süper Kupa zaferi elde etti.

TARAFTARLAR YENİ HÜKÜMDARINI BEKLİYOR

Futbolculuk döneminde Fransa Milli Takımıyla Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonluğu sevinçlerini paylaşan Zidane, teknik direktörlük kariyerinde de Real Madrid’deki başarılarıyla dikkat çekti. Taraftarlar, “Zizou” lakabıyla anılan bu ikonik ismin Fenerbahçe’nin başına geçmesi durumunda, takımın Avrupa’da güçlü ve iddialı bir kimlik kazanacağına inanıyor.

GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ İLERLEME KAYDEDİLDİ

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Zinedine Zidane ile Fenerbahçe arasında maaş ve sözleşme süresine dair kayda değer bir ilerleme sağlandı. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, tarafların önümüzdeki günlerde anlaşmanın detaylarını netleştirmesi bekleniyor.

İMZA İÇİN GÜNLER KALDI

Transfer sürecinde önemli bir aşamaya gelinirken, Zinedine Zidane’ın İstanbul’a gelmesi ve resmi imzayı atması için gün sayılıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, bu kritik gelişmeyi kamuoyuyla paylaşması, önümüzdeki günlerde öngörülüyor. Ayrıca, sportif direktör Devin Özek’in Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmeler sonrasında Spalletti’nin ailesiyle vakit geçirmek istemesi sebebiyle teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Yönetim, bu gelişmelerin ardından Zinedine Zidane ile masaya oturarak süreci hızlandırdı. Fransız teknik adamın teklife olumlu baktığı ve taraflar arasında ön anlaşma sağlandığı belirtildi. Maaş ve sözleşme detayları netleştiğinde, 53 yaşındaki Zidane Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor.