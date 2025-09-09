Haberler

Zinedine Zidane Geri Dönüyor

TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Zinedine Zidane, teknik direktörlük kariyerine geri dönmeye hazırlanıyor. Son dönemde Fenerbahçe ile olan bağlantıları gündemde olan Fransız teknik adam için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Daha önce Real Madrid ile görev yapan Zidane, Fenerbahçe’nin radarına girmişti. Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Zidane ile bir anlaşmaya varmış olduğu iddia edilmiş, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı.

EUROPA’DAN KULÜP İLE ANLAŞTI

Fransız medya kuruluşlarında yer alan haberlerde, 53 yaşındaki deneyimli teknik adamın Avrupa’dan bir kulüple anlaşma sağladığı bildiriliyor. Hangi kulüp ile anlaşma yapıldığı henüz belirtilmemiş olmasına rağmen, Zidane’ın sahalara dönüşü neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyor.

Çanakkale’de Tır, Otomobile Çarptı, 1 Ölüm

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Eşi Yoga Eğitmeniyle Çalışıyor, Eleştirildi

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalışmasına yönelik eleştirilere karşı çıkarak yaş ve güzellik anlayışının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

