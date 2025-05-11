Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Tamamlandı

ŞAMPİYONA SONUÇLARI

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik Aydın’ın Didim ilçesindeki Güllük Körfezi’nde gerçekleştirildi. 24 spor kulübü 27 takım ile katıldı.

SPORCULAR EN YÜKSEK PUANI HEDEFLEDİ

Toplam 108 sporcu, yarışma bölgesine botlarla çıkarak 5 saat boyunca tek nefes dalışlarıyla en yüksek puanı getiren balıkları yakalamak için mücadele etti. Altınkum Plajı’ndaki Didim Belediyesi park alanında yapılan tartı işlemleri sonucunda takımların sıralaması belirlendi.

ŞAMPİYONLAR AÇIKLANDI

Kadınlar kategorisinde Gelişim Üniversitesi Spor Kulübü birinci olurken, erkeklerde Ada Sualtı Spor Kulübü birinciliğe ulaştı.