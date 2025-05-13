(ZİRAA) – Gözler Galatasaray Ve Trabzonspor’da

FINAL MAÇINDA İKİ DEV ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NI HEDEFLİYOR

Ziraat Türkiye Kupası’nda finalde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç, Gaziantep Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak. Bu zorlu karşılaşmaya Cihan Aydın hakemlik yapacak. Galatasaray, C grubundan ilerleyerek finalde oynamaya hak kazandı.

GALATASARAY’IN GRUP PERFORMANSI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’na C grubundan katılarak, RAMS Başakşehir, Geosis Boluspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele etti. Başakşehir maçı 2-2 berabere sona ererken, sarı-kırmızılılar Boluspor’u 4-1 yenmeyi başardı. Gruptaki son karşılaşmasında Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak 5 puan topladı ve grubu ikinci sırada tamamladı. Çeyrek finalde Fenerbahçe’yi 2-1 ile geçerek yarı finale adını yazdırdı. Bu aşamada Konyaspor’u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.

TRABZONSPOR’UN YOLU

Trabzonspor ise A Grubu’nda Corendon Alanyaspor, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor ile yer aldı. Corendon Alanyaspor’u 3-0 ve Çaykur Rizespor’u 5-2 ile yenerek grup aşamasını 7 puanla tamamladı. İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldılar. Çeyrek finalde Sipay Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2’lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, yarı finalde İzmir ekibi Göztepe’yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

ŞAMPİYONLUK HESABI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nı 19. kez kazanmak için mücadele edecekken, Trabzonspor ise 10. kez kupayı kazanmak için sahaya çıkıyor. İki ekibin kapışması futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.