Ziraat Bankası, Kuwait Finance House İşbirliğiyle Murabaha Sağlıyor

ZEYTİN BANKASI VE KUWAIT FINANCE HOUSE İŞ BİRLİĞİ

Ziraat Bankası, Kuwait Finance House ile birlikte 500 milyon dolarlık murabaha finansmanını hayata geçiriyor. Bu adım, dış ticarete ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı sürdürüyor.

ALPASLAN ÇAKAR’IN AÇIKLAMALARI

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bu konudaki açıklamasında “Küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, alternatif finansman yöntemlerinin ve uluslararası iş birliklerinin önemini artırıyor. Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz bu işlem, Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası’na duyulan güvenin göstergesi. Bu tür iş birlikleriyle hem büyük şirketlerin hem de KOBİ’lerin dış ticaret finansmanına erişimini kolaylaştırıyoruz” diyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Ziraat Bankası, gelecekte de benzer stratejik finansman anlaşmalarını gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu şekilde, ulusal ve uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.