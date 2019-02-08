Ziraat Bankası’ndan 7 yıla kadar vade

Ziraat Bankası’ndan açıklama geldi. Seracılık kredi paketini açıklayan banka, 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vade getirildiğini belirtti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Seracılık Paketi’ni açıkladı.

Aydın, seracılık sektörüne ilişkin paket kapsamında bütün amacın kapasiteyi ve verimliliği artırmak olduğunu söyledi. “Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75’i kadar yatırım kredisi vereceğiz. Kredi paketi faizi yüzde 8,25 olacak. 10 milyon TL’ye kadar yatırımlarda Hazine’nin sübvansiyon desteği olacak” dedi.

TRT