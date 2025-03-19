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Ziraat Bankkart Finale Yükseldi

ZAİRAT BANKKART FİNALE YÜKSELDİ

2025 CEV Kupası yarı final ikinci maçında, Ziraat Bankkart, İtalya’nın Trentino Itas takımını sahasında 3-1’lik skorla mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Maç sonucuna göre setler 25-17, 25-23, 17-25, 25-20 şeklinde sıralandı.

MÜSABAKANIN EN İYİSİ

Ziraat Bankkart’ın Hollandalı pasör çaprazı Wouter Ter Maat, bu karşılaşmanın oyuncusu olarak seçildi. Ankara ekibi, finale yükseldiği bu önemli müsabakayı kazanarak, Tours VB ile Asseco Resovia Rzeszow arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

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