Ziraat Bankkart Şampiyon Oldu. Süper Final

ŞAMPİYONLUK PERFORMANSI

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında, Polonya ekibi Asseco Resovia’yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Başkentteki voleybolseverler, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi ve 7600 kişilik TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu tamamen doldu. Maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

İLK SETTEKİ YARIŞMA

İlk 30 oyun boyunca karşılaşma, takımların birçok servis hatasıyla birlikte 15-15 eşitlikle geçildi. Polonya ekibi, etkili servislerle Ziraat Bankkart’ın savunmasını zorlayarak 4 sayılık bir fark yakaladı ve seti 25-20’lik skorla kazanmayı başardı.

Ziraat Bankkart, ikinci setin başlangıcında daha iyi manşet alarak 3 sayılık (5-2) bir fark oluşturdu. ABD’li oyuncu Anderson’ın smaç servisleriyle 17-9’luk bir avantaj yakalayan başkent ekibi, ikinci seti 25-17 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

GÜÇLÜ DESTEK VE HEYECANLI ÜÇÜNCÜ SET

Ziraat Bankkart, seyirci desteğini arkasına alarak üçüncü setin başında ilk 5 puanı kazanmayı başardı. Ancak Asseco Resovia, Cebulj ve Bednorz’un etkili oyunlarıyla skoru eşitledi. 39. oyunda (19-20) üstünlüğü ele geçiren Polonya ekibi, Ziraat Bankkart’ın son dakikada 23-22 öne geçmesiyle büyük bir heyecana sahne olan 3. seti 28-26 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

DÖRDÜNCÜ SET VE TARİHİ ZAFER

Anderson’ın servis kullandığı dördüncü setin başında Ziraat Bankkart, 6-1 üstünlük yakaladı ve rakibini demoralize edince fark arttı. Seti 25-14 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrılan başkent ekibi, böylece kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası zaferine ulaştı.