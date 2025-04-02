Ziraat Kupası’nda Fenerbahçe Galatasaray Derbisi

FENERBAHÇE İLE GALATASARAY DERBİSİ BUGÜN SAAT 20.45’TE

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kapsamında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabaka, saat 20.45’te başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç görev alacak. Mücadele ATV’den şifresiz olarak izlenebilecek. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray’ın mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Alman Pascal Müller görev alacakken, Erkan Engin ise AVAR olarak yer alacak.

TAKIM KADROLARI

Fenerbahçe’nin kadrosu şu şekilde sıralanıyor: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri. Galatasaray kadrosunda ise Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen yer alıyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK karşılaşmalarından galip gelerek B Grubu’nu lider tamamlamış ve çeyrek finalde seri başı olmuştur. Galatasaray, C Grubu’nda 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toplayarak çeyrek finale yükselmiştir.

İKİ TAKIM BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecekler. İki takım, Süper Lig’de daha önce oynanan maçlardan birinde Galatasaray, Kadıköy’de 3-1 kazandı, diğeri ise golsüz berabere sona erdi. Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final mücadelesinin ardından kazanan yarı finale yükselecek. Eğer maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa, 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak ve eşitlik devam ederse penaltı atışları ile turu geçecek taraf belirlenecek.

FENERBAHÇE DERBİLERİNDE SONUÇTA BEKLENENİ YAPAMADI

Fenerbahçe bu sezon derbi karşılaşmalarında istediği sonuçları elde edemedi. Galatasaray’a karşı evinde 3-1 kaybederken, deplasmandaki karşılaşmadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Ali Koç’un başkanlık döneminde Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk kez Galatasaray ile karşılaşacak. Galatasaray, bu sezon 32 resmi maçta genel olarak etkileyici bir performans sergilemiş, Süper Lig’de 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi almıştır.

REKABET TARİHİ VE İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi rekabeti, toplamda 403 maça ulaşacak. 17 Ocak 1909’da başlayan bu rekabette Fenerbahçe, 149 galibiyet elde ederken, Galatasaray 129 kez galip geldi. İki takım, Türkiye Kupası tarihindeki 28. maçlarına çıkacaklar. Türkiye Kupası turunda kazanan taraf yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Derbilerdeki ceza durumları da dikkati çekiyor. Son 15 sezonda, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe’ye 7 milyon 558 bin 750 lira, Galatasaray’a ise 4 milyon 608 bin lira para cezası verdi. Her iki kulüp de geçmişte derbi karşılaşmalarından sonra çeşitli cezalar aldılar.

Özetle, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi, Türkiye futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile devam ediyor ve taraflar, zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.