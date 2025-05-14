Ziraat Kupası’nda Galatasaray Mutlu

GALATASARAY’IN ZİRVE SEVİNCİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 yenerek zafer elde eden Galatasaray’ın futbolcusu Yunus Akgün, duyduğu mutluluğu ve gururu ifade etti. Maç sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yunus, “İlk kupamızı aldık, pazar günü inşallah 25. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Beşinci yıldızı taraftarımıza ve camiamıza hediye etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

HAFTA SONU HEYECANI

Hafta sonunu sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren sarı-kırmızılı oyuncu, “Sakatlıktan sonra fiziksel olarak daha iyi duruma gidiyorum. Bu da sahaya yansıyor ama önemli olan takıma verdiğim katkıdır.” ifadelerini kullandı.

OSIMHEN HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Osimhen ile ilgili gelen bir soruya da yanıt veren Yunus, “Çok seviyoruz, umarım bizde kalır. Umarım devam eder ama tabii ki kendi kararı, saygı duyuyoruz. Her zaman onunla oynamaktan çok mutluyuz, kararı kendi verecek, bizler de saygı duyacağız.” açıklamasını yaptı.