Ziraat Kupası’nda Olaylı Derbi Maçı

SON DAKİKA OLAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın son dakikalarında yedek kulübeleri arasında bir arbede yaşandı. İki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri kavga ederken, saha içindeki oyuncular da olaya dahil oldu. Maçın hakemi Cihan Aydın, durumu kontrol altına almak için maçı durdurdu ve polis ekipleri sahaya girdi. Yaşanan kargaşada, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörü Salvatore Foti kırmızı kart aldı. Maçın bu olayların ardından kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.

MÜCADELEYİ KAZANAN GİŞE BİLETİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu eleme karşılaşması sonunda, Galatasaray maçı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen müsabakanın son bölümlerinde çıkan gürültüler ve çekişmeler dikkat çekti. Yedek kulübelerinde yaşanan gerginlik aniden tırmandı ve hakemin müdahalesi zorunlu hale geldi. Hakem Cihan Aydın, gerçekleşen itiş kakış sırasında oyuncuların ve teknik heyetin karıştığı durumu yatıştırmakta zorlandı. Kavga sonunda kırmızı kartlar havada uçtu ve birçok kişi oyun alanından çıkarıldı. Maç, gergin anların ardından devam etti.

JOSE MOURINHO’NUN TEPKİLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrasında hakem Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Mourinho, Kadıköy’de Galatasaray’a karşı 2-1 kaybettikleri Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının ardından rakip teknik direktör Okan Buruk’un burnuna temas ederek dikkat çekti. Bu olay, karşılaşmanın gerginliğini artırırken, Mourinho’nun tavrı büyük tartışmalara yol açtı. Tüm bu gelişmeler, Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde unutulmaz anlar arasında yer aldı.