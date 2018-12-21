Ziraat Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası, son 16 turuna kalan takımlar için açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki kura çekimi ile dev kulüplerin rakipleri belli oldu.

Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe’nin rakibi Ümraniyespor oldu. Galatasaray Boluspor ile eşleşirken, Medipol Başakşehir Hatayspor ile, son şampiyon Akhisarspor ise Kayserispor ile eşleşti…

16 takımın katıldığı ve çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndaki ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

5. turdan son 16 turuna kalan takımlar şu şekildeydi.

Ümraniyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Balıkesirspor Baltok, Göztepe, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Boluspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Hatayspor, Antalyaspor, Akhisarspor ve Fenerbahçe…

İşte kura çekimi eşleşmeleri…

Aytemiz Alanyaspor – Kasımpaşa

Evkur Yeni Malatyaspor – Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Kayserispor – Akhisarspor

Ümraniyespor – Fenerbahçe

Trabzonspor – Balıkesirspor Baltok

Boluspor- Galatasaray

Medipol Başakşehir – Hatayspor

Antalyaspor – Göztepe

HÜRRİYET