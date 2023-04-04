Ziraat Kupası’nda hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde oynanacak 3 karşılaşmanın hakemlerini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre görev yapacak hakemler şöyle:

4 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor | Zorbay Küçük

5 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir | Kadir Sağlam

6 Nisan Perşembe:

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor | Volkan Bayarslan

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşılaşacak. MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.