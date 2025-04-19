Ziraat Odaları Başkanı Bayraktar Açıklama Yaptı

ŞEMSİ BAYRAKTAR’DAN ZİRAİ DONDURAN ETKİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Elazığ’da zirai dondan etkilenen bahçeleri yerinde inceledi. Bayraktar, Velipalas köyü bölgesinde bulunan kayısı bahçelerini gezerek, çiftçilerden bilgi aldı. İncelemenin ardından düzenlediği basın toplantısında, doğal afetlerin çiftçilere olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Malatya ve Elazığ’ın don olayından büyük yara aldığını belirten Bayraktar, “Elazığ’da 1 milyon, Malatya’da 10 milyon civarında ağaç var. Türkiye üretiminde yüzde 50’den fazlasını bu bölge gerçekleştiriyor. Burada üzücü olan stratejik ve ihracat değeri olan bu ürünü tamamen kaybettik” dedi.

ÜRETİCİLERİN ZARARLARI HIZLA ARTIYOR

Bayraktar, bu durumdan ekmek yiyen üreticilerin şu an büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti. “Yüzde yüze varan bir zarar var. Üreticilerimize bu süreçte sahip çıkmamız lazım. Üreticilerimizin sahada kalması için onlara gerekli desteği vermek gerekiyor. Aileleriyle birlikte bu kadar emek verilen bir ürün bir gecede yok oluyor. Bu emek bir gecede don olayı ile siliniyor. Tarım, afetlere açık bir fabrika. Hangi afetin ne zaman geleceği belli olmuyor” şeklinde konuştu.

BİRAZ YARDIMLA YETERLİ DESTEK GEREKİYOR

Bayraktar, Bakanlığın yaptığı çalışmalara da değinerek, “O çalışmaya göre Bakanlık, maliyetlerin bir kısmını ödeyecek. Ancak bunların yanı sıra kredi desteği olmak üzere farklı desteklerin de eklenmesi gerekiyor. Çiftçimizin devlete en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden birini yaşıyoruz. Çünkü zayiat oldukça büyük. Burada tüm çiftçiler kayısı üretiyor. Bu ihtiyaçları yerinde tespit edip ilgili Bakanlıklara ileteceğiz. Oda başkanlarımız bu afetten beri sahada. Sorunları gerekli mercilere iletiyorlar. Bizler de Ankara’da elimizden geleni yapacağız. Allah, böyle bir afeti bir daha göstermesin” ifadelerini kullandı.