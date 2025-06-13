Ziraat Odası Başkanı, İlaç Kullanımına Dikkat!

KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISINA KARŞI ÖNLEMLER

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, kahverengi kokarca zararlısı ile etkin bir şekilde mücadele etmek için Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ilaçların kullanılmasının önemine dikkat çekiyor. Ersoy, yaptığı açıklamada, çiftçilerin bu zararlıyla büyük bir özveriyle savaştığını belirtirken, sahadaki gözlemleri ve kendilerine iletilen sorular çerçevesinde bazı üreticilerin ruhsatsız ve etkisiz ilaçlara yöneldiği konusunda endişe duyduklarını ifade etti. Bu durumun hem ürün kaybına yol açtığını hem de zararlının baskısını azaltmada yetersiz kaldığını vurguladı.

Kahverengi kokarca ile mücadele etmek için mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, “Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarında ve resmi kanallarda onaylı ilaç listeleri yayınlanıyor” dedi. Ancak hâlâ bazı üreticilerin kulaktan dolma bilgilerle ruhsatsız ilaç kullanmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun verimliliğin yanı sıra ürün kalitesini ve tarımsal sürdürülebilirliği de tehdit ettiğini söyledi.

ZİRAİ İLAÇLARI GÜVENİLİR KAYNAK ORTAMINDAN TEMİN ETMEK

Çiftçilerin, zirai ilaçları mutlaka güvenilir ve ruhsatlı yerlerden temin etmeleri gerektiğini aktaran Ersoy, bu şekilde sahte ya da ruhsatsız ürünlerin kullanımını engelleyerek sadece mevcut sezonu değil, toprağı ve geleceği de korumuş olacaklarını ifade etti. Üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı rehberlerden, ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden ve ziraat odasından bilgi almaktan çekinmemeleri gerektiğini belirtti. Ersoy, “Herkesin amacı aynı, zararlıyı etkisiz hale getirmek ve ürün kaybını önlemek” diyerek, çiftçilerin bu konuda destek almasını teşvik etti.