Ziraat Türkiye Kupası 20.45’te Başlıyor

Gaziantep Stadı’nda gerçekleştirilecek olan final karşılaşması, saat 20.45’te başlayacak. Maçın hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek.

TÜRKİYE KUPASI’NIN DEĞERİ VE ÖZELLİKLERİ

Ziraat Türkiye Kupası’nın değeri, 24 ayar saf altın kaplama bir kupa olarak belirleniyor. Kupanın boyu 50 cm, gövde çapı 33 cm, ayak çapı 28 cm ve kol çapı 52 cm olarak tasarlanmış. 12 cm’lik dörtgen bir çevirme kısmı bulunan kupa, yukarıdan aşağıya doğru genişliyor. Kupanın sol üst köşesinde kabartma ay yıldız ile birlikte “Ziraat Türkiye Kupası” ibaresi yer alıyor. Yazılar ise kubbenin dış kısmından içe doğru kazıma tekniğiyle işlenmiş.

KUPANIN TARİHÇESİ

1962 yılında UEFA’nın Türk kulüplerine Kupa Galipleri Kupası’na katılma zorunluluğu getirmesi ve Avrupa’daki kupa maçlarının kulüplere maddi ve manevi kazançlar sağlaması, Türkiye’de de bir kupa şampiyonasının düzenlenmesini gerektirmiştir. Bu doğrultuda, 1962-1963 sezonunda Türkiye Kupası adıyla resmi olarak başlatılan organizasyon, 1980-1981 sezonunda Federasyon Kupası adını almış ve ardından 1992-1993 sezonunda yeniden Türkiye Kupası olarak adlandırılmıştır. 2005-2009 yılları arasında Fortis’in sponsorluğu ile Fortis Türkiye Kupası olarak anılan bu organizasyon, 2009-2010 sezonundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası ismiyle devam etmektedir.