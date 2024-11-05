Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eşleşmeleri

ZAİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ BELİRLENDİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu eşleşmeleri netleşti. Bu turda, 3. eleme turunu başarıyla geçen 35 takım ile birlikte Trendyol Süper Lig’den 5, Trendyol 1. Lig’den 9 ve Nesine 2. Lig’den 9 toplam 58 takım yarışacak.

MÜSABAKALARDAN DETAYLAR

Müsabakalar, tek maç eleme sistemiyle ve seri başı kuralına göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Müsabaka programı ilerleyen günlerde açıklanacak. Maçlar, kurada küçük numarayı çeken takımların ev sahipliğinde oynanacak. Galip gelen 29 takım, bir sonraki tura yükselme hakkı kazanacak.

4. TUR EŞLEŞMELERİ

İşte 4. tur eşleşmeleri detaylı bir şekilde listelenecek.