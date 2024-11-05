Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Çekimi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ YAPILDI
Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. eleme turu kura çekimi, Riva’da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kuraya Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’den 58 takım katıldı. Tek maç eleme formatına göre oynanacak olan karşılaşmalarda, galip gelen takımlar isimlerini 5. eleme turuna yazdıracak. Kupada bu aşamadaki karşılaşmalar, 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.
EŞLEŞMELER VE MAÇLAR
Kura sonucunda oluşan eşleşmeler ise şu şekilde:
Samsunspor – 52 Orduspor
Antalyaspor – Küçükçekmece
Sinopspor Konyaspor – Kepezspor
Adana Demirspor – Sebat Gençlikspor
Çaykur Rizespor – Silivrispor
Hatayspor – Osmaniyespor
Gaziantep FK – Batman Petrolspor
Alanyaspor – Fethiyespor
Bandırmaspor – Karacabey Belediyespor
Karşıyaka – MKE Ankaragücü
Ankara Demirspor – Kastamonuspor
Yeni Mersin İdmanyurdu – Kırklarelispor
Keçiörengücü – Beyoğlu Yeni Çarşı
Sincan Bld. Ankaraspor – Etimesgut Belediyespor
Amed Sportif – Adana 01
FK Çorluspor 1947 – Manisa FK
İstanbulspor – Alanya 1221
Iğdır FK – Muşspor
Menemen FK – Elazığspor
Fatih Karagümrük – Sarıyer
İskenderunspor – Tire 2021 FK
Erzurumspor – Ayvalıkgücü Belediyespor
Karaman FK – Esenler Erokspor
Ümraniyespor – Isparta 32 Spor
1461 Trabzon FK – Kırıkkale FK
Gençlerbirliği – Belediye Kütahyaspor
Anadolu Üniversitesi – Bucaspor 1928
Erzincanspor – Karaköprü Belediyespor
Bursaspor – Vanspor