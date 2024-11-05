Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Çekimi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. eleme turu kura çekimi, Riva’da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kuraya Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’den 58 takım katıldı. Tek maç eleme formatına göre oynanacak olan karşılaşmalarda, galip gelen takımlar isimlerini 5. eleme turuna yazdıracak. Kupada bu aşamadaki karşılaşmalar, 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

EŞLEŞMELER VE MAÇLAR

Kura sonucunda oluşan eşleşmeler ise şu şekilde:

Samsunspor – 52 Orduspor

Antalyaspor – Küçükçekmece

Sinopspor Konyaspor – Kepezspor

Adana Demirspor – Sebat Gençlikspor

Çaykur Rizespor – Silivrispor

Hatayspor – Osmaniyespor

Gaziantep FK – Batman Petrolspor

Alanyaspor – Fethiyespor

Bandırmaspor – Karacabey Belediyespor

Karşıyaka – MKE Ankaragücü

Ankara Demirspor – Kastamonuspor

Yeni Mersin İdmanyurdu – Kırklarelispor

Keçiörengücü – Beyoğlu Yeni Çarşı

Sincan Bld. Ankaraspor – Etimesgut Belediyespor

Amed Sportif – Adana 01

FK Çorluspor 1947 – Manisa FK

İstanbulspor – Alanya 1221

Iğdır FK – Muşspor

Menemen FK – Elazığspor

Fatih Karagümrük – Sarıyer

İskenderunspor – Tire 2021 FK

Erzurumspor – Ayvalıkgücü Belediyespor

Karaman FK – Esenler Erokspor

Ümraniyespor – Isparta 32 Spor

1461 Trabzon FK – Kırıkkale FK

Gençlerbirliği – Belediye Kütahyaspor

Anadolu Üniversitesi – Bucaspor 1928

Erzincanspor – Karaköprü Belediyespor

Bursaspor – Vanspor