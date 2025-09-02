Ziraat Türkiye Kupası A Spor’da

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI CANLI YAYINLANIYOR

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 8 maçın oynanmasıyla start alıyor. Bu turda mücadele eden takımlar, 2. tura yükselmek için kıyasıya yarışıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşmalar, A Spor kanalından canlı olarak izleniyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kulüp temsilcileri Riva’da düzenlenecek kura çekiminde bir araya gelecek. Kura çekimi, saat 15.00’te başlayacak. Bu kura çekimine, 1. turu geçen 45 takımın yanı sıra Trendyol 1. Lig’den 6, Nesine 2. Lig’den 9 ve Nesine 3. Lig’den 18 takım katılacak.