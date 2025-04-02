Ziraat Türkiye Kupası Final Yeri Açıklanmadı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİN YERİ ARAŞTIRILIYOR

Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede düzenleneceği ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Birçok futbolsever, bu önemli müsabakanın yerini merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kesinleştirilecek final alanının açıklanma tarihi henüz bilinmiyor.

Ziraat Türkiye Kupası finali 2025 yılı için planlanıyor. Tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek olan çeyrek final karşılaşmaları, 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçları ise 22, 23 veya 24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Bu yılki final müsabakası 14 Mayıs’ta oynanacak.

Ayrıca, çeyrek finalde karşılaşacak takımlar şu şekilde sıralanıyor: Trabzonspor – Bodrum FK, Konyaspor – İskenderunspor, Fenerbahçe – Galatasaray, Beşiktaş – Göztepe. İlgili eşleşmelerde Trabzonspor – Bodrum FK / Beşiktaş – Göztepe ve Konyaspor – İskenderunspor / Fenerbahçe – Galatasaray şeklinde mücadele edilecek. Final maçı hakkında ise henüz bilgi verilmedi.