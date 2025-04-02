Haberler

Ziraat Türkiye Kupası Final Yeri Açıklanmadı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİN YERİ ARAŞTIRILIYOR

Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede düzenleneceği ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Birçok futbolsever, bu önemli müsabakanın yerini merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kesinleştirilecek final alanının açıklanma tarihi henüz bilinmiyor.

Ziraat Türkiye Kupası finali 2025 yılı için planlanıyor. Tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek olan çeyrek final karşılaşmaları, 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçları ise 22, 23 veya 24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Bu yılki final müsabakası 14 Mayıs’ta oynanacak.

Ayrıca, çeyrek finalde karşılaşacak takımlar şu şekilde sıralanıyor: Trabzonspor – Bodrum FK, Konyaspor – İskenderunspor, Fenerbahçe – Galatasaray, Beşiktaş – Göztepe. İlgili eşleşmelerde Trabzonspor – Bodrum FK / Beşiktaş – Göztepe ve Konyaspor – İskenderunspor / Fenerbahçe – Galatasaray şeklinde mücadele edilecek. Final maçı hakkında ise henüz bilgi verilmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Açılır Tavan Bozulunca Şemsiye Açtılar

Bursa'da yağmur yağarken lüks spor aracıyla giden bir sürücü, açılır tavanı kapatmayı tercih etmedi ve şemsiyeyle ilerlemeyi sürdürdü. O anlar kaydedildi.
Haberler

Frederiksen: “Grönland Grönlandlılarındır, ABD Alamaz”

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland'da yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgeyi satın alma planlarını reddetti ve Grönlandlıların haklarına sahip çıkacağını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.