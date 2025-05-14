Ziraat Türkiye Kupası Finali Başladı

MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray mücadele ediyor. Maç, Gaziantep Stadı’nda gerçekleşiyor ve hakem Cihan Aydın’ın yönetiminde yapılıyor. Kupa finalinde VAR hakemliği için ise Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski görevlendirilmiş bulunuyor. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki önemli karşılaşma ATV kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TAKIM KADROLARI

Trabzonspor’un sahaya süreceği ilk 11 oyuncuları şöyle: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza. Galatasaray’ın kadrosunda ise Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen yer alıyor.

MAÇIN BAŞLAMA ANI

Karşılaşma, 1. dakikada ilk düdüğün çalmasıyla başlamış bulunuyor. Bu önemli final mücadelesi futbolseverler için heyecan dolu anlarla dolu olacak.