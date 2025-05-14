Haberler

Ziraat Türkiye Kupası Finali Başladı

MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray mücadele ediyor. Maç, Gaziantep Stadı’nda gerçekleşiyor ve hakem Cihan Aydın’ın yönetiminde yapılıyor. Kupa finalinde VAR hakemliği için ise Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski görevlendirilmiş bulunuyor. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki önemli karşılaşma ATV kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TAKIM KADROLARI

Trabzonspor’un sahaya süreceği ilk 11 oyuncuları şöyle: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza. Galatasaray’ın kadrosunda ise Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen yer alıyor.

MAÇIN BAŞLAMA ANI

Karşılaşma, 1. dakikada ilk düdüğün çalmasıyla başlamış bulunuyor. Bu önemli final mücadelesi futbolseverler için heyecan dolu anlarla dolu olacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Kuruluş Osman’da Bugün Yeni Bölüm Yok

Kuruluş Osman dizisinin 177. bölümü, diziyi izlemek isteyenler için HD kalitesinde araştırılmakta. Dizi, her Çarşamba ATV'de yayınlanarak Osman Bey'in hikayesini aktarmaktadır.
Haberler

Nazilli’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Nazilli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 55 yaşındaki bir kişi ve üç oğlu tutuklandı. Operasyonda 400 gram esrar ve uyuşturucu gelirine el konuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.